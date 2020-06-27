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Новости мираОбщество

Дочь Успенской рассказала об алкоголизме и оскорбила Наргиз

Алексей Агеев
Фото: Инстаграм pacha tati
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Татьяна Плаксина, дочь «королевы русского шансона» Любови Успенской, рассказала об алкоголизме. Девушка написала о своей проблеме в Инстаграме. Напомним, ранее 30-летняя Татьяна поругалась с мамой и уехала жить в Америку.

Недавно дочь Успенской выложила фото своей руки с бокалом вина. В подписи Татьяна написала: «Больше пить не могу ! Сразу голова болит и «чистка» организма непроизвольная! Сай Рам ! Видно в 30 лет уже харе пить!».

Затем Плаксина накинулась на певицу Наргиз: «Наргизка ПРОЩАЙ! Больше ты не будешь смотреть на мою маму своими жадными больными глазами зависти АМИНЬ от тебя тошнит ещё хуже чем от бухла больше не смей писать мне ЗМЕЯ а то вообще забудешь что такое ИНСТАГрАм».

Как сообщает МК, пост Плаксиной был опубликован в пьяном виде. Напомним, сейчас девушка занимается написанием картин и иногда выпускает резонансные заявления.

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