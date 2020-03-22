Диетолог рассказала, какие продукты должны быть в рационе в периоды эпидемий

Диетолог Лидия Ионова рассказала, какие продукты должны быть в рационе во время эпидемий. Перечисленная еда поможет противостоять вирусным заболеваниям.

Специалист считает, что «морская капуста, пищевые лилейные растения (лук и чеснок, красный лук, имбирь) являются отличными средствами при борьбе с вирусами. Среди специй медик выделила карри и куркума. Как сообщает Лайф, для профилактики отлично подойдут ягоды, брокколи, цветная и белокочанная капуста.

Диетолог отметила, что все названные ею продукты можно использовать как профилактические меры. При заболеваниях лучше пойти к врачу и получить квалифицированную помощь.