Девушка убила мужчину ударом ножа в спину

Следователи задержали 25-летнюю жительницу Саратова, которая подозревается в убийстве молодого человека. Об этом пишет «МК» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в ночь на 8 февраля. Сообщается, что тело 28-летнего мужчины с ножевыми ранениями в области спины и груди было обнаружено в квартире на улице Весенней.

По предварительной версии, между убийцей и жертвой произошел конфликт. Как пишет СМИ, женщина убила мужчину ударом ножа в спину. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».