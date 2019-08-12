Дети подожгли одежду на пятилетней девочке

В городе Новокузнецке Кемеровской области проводится доследственная проверка по факту получения серьёзных ожогов пятилетней девочкой. Об этом сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ.



Инцидент случился днём 7 августа недалеко от дома пострадавшей девочки. Во время прогулки 5- и 11-летняя девочки, держась за руки, стали кружиться, 9-летняя стояла рядом с ними и баловалась зажигалкой. В какой-то момент платье на ребёнке загорелось, две другие девочки испугались и убежали. Пострадавшая смогла добраться до калитки своего дома, где её увидел брат, сообщивший о случившемся отцу. Мужчина вызвал скорую помощь.



Девочка получила серьёзные ожоги, она в реанимации, за жизнь ребёнка борются врачи.

