Десантника осудили за нападение на росгвардейца в День ВДВ в Москве

Прокуратура приговорила жителя Подмосковья к двум годам условно за нападение на росгвардейца в День ВДВ в центре столицы, пишет портал «Москва.ру».

Отмечается, что 31-летний мужчина был пьян. Он нарушал общественный порядок на территории Парка Горького и ругался матом, выражая явное неуважение к обществу. Росгвардейцы пытались предотвратить беспорядки, однако обвиненный схватил одного из них его за голову и нанес ему один удар кулаком в область головы.

Ранее сообщалось, что правоохранители пытались задержать пьяного десантника в фонтане, однако его сотоварищи не оценили действие со стороны росгвардейцев, после чего завязалась драка.