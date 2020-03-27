Дагестанский водитель защитил BMW от COVID-19 огромной маской

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Один из молодых людей, проживающих в Дагестане, решил защитить от коронавируса свою машину. Парень налепил на свою золотистую BMW огромную самодельную медицинскую маску.

Фотография машины оказалась в распоряжении издания «Регион Онлайн». На каре видно, что на переднюю часть спорткара – радиаторную решетку и бампер – закрывает белая простыня, которая выполняет роль медицинской маски. Ее «уши» натянуты на боковые зеркала авто.

Фотография была опубликована в Инстаграме и стала очень резонансной. Люди разделились на два «лагеря»: одни стали смеяться и восприняли маску как юмористическую выходку парня; другие раскритиковали молодого человека за несерьезное отношение к опасной пандемии.