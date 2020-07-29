Цены на фрукты и ягоды резко снизились в этом году

Этим летом в России подешевели фрукты и ягоды, рассказали опрошенные «Известиями» ритейлеры. Как сообщили в пресс-службе «Ашана», стоимость дыни снизилась на 20%, арбуза, нектаринов и персиков — на 10%, а вишни — на 5%.

По данным «Утконос онлайн», в июне-июле упали цены на сливы, нектарины, абрикосы: от 2% до 37% в зависимости от наименования продукции. Стоимость черешни снизилась в среднем на 14% по сравнению с прошлым годом. Дыня (торпеда) подешевела на 16%.

Кроме того, ритейлеры фиксируют значительный рост продаж ягод и фруктов, они связывают его как с ценами, так и с трендом на здоровое питание.

По прогнозу Минсельхоза, урожай плодов и ягод в этом году будет сопоставим со средними показателями сборов за последние пять лет.

Гендиректор FruitNews Ирина Козий сказала «Известиям», что в целом поставки иностранной плодовой продукции в этом сезоне почти не изменились (-1% по итогам первых пяти месяцев). Хотя в категории косточковых (черешня, абрикос, слива. — «Известия») поступления из Турции выросли в 1,5 раза, это сказалось на ценах.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Сочные цены: стоимость фруктов упала на 10-20%

