Главврач больницы в Коммунарке рассказал о самочувствии после обнаружения COVID-19

Алексей Агеев
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Главный врач клиники в Коммунарке Денис Проценко, у которого обнаружили коронавирус, рассказал в соцсети Facebook о самочувствии. Доктор заявил, что у него чувствует себя нормально и будет дальше работать, но самоизолируется в кабинете.

– Дорогие друзья…у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете. Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело, – отметил главврач больницы в Коммунарке.

Как сообщает РЕН ТВ, состояние Дениса Проценко было оценено медиками как удовлетворительное.

Ранее сообщалось: У главврача Коммунарки обнаружили коронавирус

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