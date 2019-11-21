«Чушь»: Путин прокомментировал тему введения нового порядка медосмотра водителей

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин раскритиковал идею введения нового порядка медосмотра водителей. Видимо, его реакция повлияла на решение сотрудников Минздрава отменить постановление на неопределенный срок.

По словам главы государства, о нововведении ему стало известно из СМИ. Путин заявил, что решение Министерства здравоохранения – «это чушь какая-то». Лидер отметил, что надо проводить спецобследования, но решения по их усовершенствованию надо «вводить с умом, поэтапно».

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Отметим, что завтра, 22 ноября, должен был заработать утвержденный приказом Минздрава новый порядок обязательного медосвидетельствования водителей и кандидатов в водители. Нововведение вызвало шквал возмущения в обществе, а также большие очереди в диспансерах по всей стране, сообщает Югополис.