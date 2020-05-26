Чиновник унизил жителя Ярославля и попал на видео

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Фото и видео: РЕН ТВ

Поведение главы «Южного водоканала» в Ярославле стало причиной появления ажиотажа и резонанса в Сети. Дело в том, что чиновник не очень воспитанно поговорил со старостой дома, выразившим недовольство тем, что дети «водоканальщика» гуляют в его дворе.

В беседе со старостой дома глава водоканала заявил, что «плевал» на собеседника, а также назвал оппонента дурачком. Когда разгорелся скандал по факту инцидента, чиновник отметил, что вышеперечисленного не делал, а лишь горячо высказался. При этом он отметил, что разборки со старостой дома длятся уже с 12 мая. По словам «водоканальщика» соперник не раз оскорблял его близких. А видеозапись с последним инцидентом была сделана в присутствии участкового, сообщает РЕН ТВ.

По словам главы «Южного водоканала» ему пришлось «опуститься до мерзостей», потому что терпение иссякло. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов велел провести проверку по факту случившегося. Он заявил, что представителю власти не подобает вести себя столь хамски, а наоборот нужно «держать себя в руках».