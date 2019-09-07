«Бургер за здоровье Собянина»: Тимати и Гуф выпустили клип ко Дню Москвы

Тимати и Гуф выпустили совместный клип на песню «Москва». Ролик можно увидеть на YouTube.

Слушатели обратили внимание на такие строчки в треке, как «Плитка сыпится с небес, тебе нравится», «Помню этот город 15 лет назад, отвечаю — ЦАО сейчас мировой стандарт», «Хлопну бургер за здоровье Собянина».

Многие негативно восприняли данное видео и поставили под ним дизлайк. Дело в том, что он опубликован в День тишины, когда запрещена любая агитация перед выборами в Мосгордуму, которые пройдут 8 сентября.