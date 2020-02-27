Бритни Спирс сломала ногу в ходе танца

Знаменитая американская певица Бритни Спирс сломала ногу во время танца. Девушка показала момент на видео в своем Инстаграме.

При просмотре контента можно заметить, как Бритни увлеченно танцует под зажигательный музыкальный трек. В какой-то момент она делает неловкое движение, после которого слышен щелчок, затем Спирс падает на пол.

В комментарии к видеоролику звезда извинилась за то, что поклонникам слышно, как она сломала ногу. Также она отметила, что до того момента не исполняла танцы примерно полгода, сообщает Лайф.

Фото и видео: Инстаграм Бритни Спирс