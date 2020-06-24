Брат замурованного в бетон ребенка в Астрахани знал об убийстве

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Источник в правоохранительных органах рассказал, что брат мальчика, которого нашли залитым в бетон в Астрахани, об убийстве, однако молчал об этом больше трех месяцев. Степень его участия в преступлении устанавливается. Об этом пишет РИА Новости.

Тело 12-летнего мальчика нашли 19 июня под полом дома, который принадлежит его старшему брату. По версии следствия, в марте ребенок ушел из дома и вернулся под утро следующего дня. Во время ссоры мать Галина Морозова ударила его гантелей, и ребенок умер.

При этом его семья пыталась запутать следствие, сообщая, что они видели его около дома, а также узнали на камерах видеонаблюдения. Мать ребенка арестовали.

В 2019 году Морозова баллотировалась на пост губернатора Астраханской области, в конце 2017 года предложила свою кандидатуру для участия в президентских выборах.