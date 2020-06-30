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Более 30 тысяч новых абонентов подключились к Wink за первое полугодие 2020 года в Рязани

7info 2
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Более 30 тысяч новых абонентов подключились к видеосервису Wink «Ростелекома» в первом полугодии 2020 года. Это в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на сервис особенно увеличился в период самоизоляции: в марте количество подписчиков выросло на 9 тысяч, в апреле – на 20 тысяч. Таким образом, общее количество абонентов Wink в Рязанской области превысило 60 тысяч. Больше всего рязанцев пользуются сервисом на Smart TV – более 27 тысяч, не отстают и устройства с операционной системой Andriod – около 25 тысяч, и IOS – около 11 тысяч.

Wink – цифровое решение «Ростелекома», которое сочетает в себе возможности онлайн-кинотеатра и интерактивного телевидения. Видеосервис содержит коллекции мирового кино и сериалов, трансляции концертов популярных исполнителей, лекции для детей и родителей, а также уникальный контент от UFC – фитнес-тренировки разных уровней сложности.

Андрей Карташов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Популярность Wink в регионе растет, и я уверен, что число пользователей не остановится на 60 тысячах. “Ростелеком” увеличивает разнообразие контента сервиса. За время самоизоляции разработчики Wink открыли пользователям новые возможности: онлайн-тренировки от UFC GYM, трансляции живых концертов звезд, аудиокниги и многое другое. Но не только интересный контент привлекает абонентов. Wink имеет интуитивно понятный интерфейс, в котором сможет разобраться даже ребенок, чтобы самостоятельно включить мультфильм или видео-урок. Кроме того, к одной подписке можно подключить до пяти устройств».

Wink доступен на любом экране – телевизоре с поддержкой Smart TV, телевизоре с приставкой Wink, устройствах с операционной системой Android и IOS, а также на компьютере или любом другом гаджете.

Более подробную информацию о цифровом сервисе можно узнать на сайте «Ростелекома» и по телефону 8 800 1000 800.

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