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Блогер Екатерина Диденко нашла нового возлюбленного

Иван Федоров

Блогер Екатерина Диденко призналась, что нашла нового мужчину, пишет РЕН ТВ. Девушка стала известной после того, как на вечеринке её дня рождения, 28 февраля, от соприкосновения с сухим льдом умер муж девушки.

Недавно девушка заинтриговала подписчиков фотографией букета цветов. А позже на её странице появился снимок, на котором Диденко обнимается с неизвестным мужчиной. Блогер заявила, что есть вещи, в которых она боится признаться самой себе.

Все то, что я смогла прокомментировать, я прокомментировала в «Сториз». Больше не могу, т. к. я сама пока не понимаю, что происходит со мной, — написала Екатерина подписчикам.

Некоторые пользователи Instagram обрушились критикой на девушку, ведь со смерти мужа Екатерины прошло всего полгода.

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