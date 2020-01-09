Бизнесмен сбил насмерть молодую девушку в Бурятии

Возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя Галуста Пилосяна, который подозревается в смертельном ДТП в Улан-Удэ. Об этом пишет РИА Новости.

Инцидент произошел в воскресенье вечером возле села Батурино Прибайкальского района. По предварительной версии, мужчина, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, на большой скорости сбил 17-летнюю девушку, после чего скрылся. Вскоре он вернулся на место случившегося.

От полученных травм пострадавшая скончалась. Известно, что водитель был трезв. Проводится проверка.