Бандит, напавший на милиционера, 12 лет прятался в огурцах

Суд вынес приговор жителю Тамбовской области, который участвовал в нападении на стража порядка столичного метрополитена и сумел укрыться на более чем десять лет. Об этом пишет «МК».

Сообщается, что в 2007 году мужчина употреблял спиртное в компании друзей в центре Москвы. Поздним вечером они оказались в вестибюле станции метро «Парк Культуры», причем один из них демонстративно затягивался сигаретой. На приятелей обратил внимание страж порядка. Он пригласил их в комнату полиции, чтобы оформить протокол за курение в общественном месте.

Тогда один из них затащил милиционера за заградительный барьер и зажал его голову между ног. Остальные вытащили из кобуры стража порядка шомпол от пистолета и начали им бить по спине.

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Пытаясь освободиться, милиционер смертельно ранил из пистолета одного из нападавших. Тогда бандиты разоружили правоохранителя и попытались застрелить его, но выстрела не прозвучало – перекосило патрон.

Злоумышленники забрали оружие с собой и скрылись. Освободила милицейского дежурная по станции, которая услышала крики несчастного. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга, перелом носа и ушибы.

Как стало известно, позже подсудимый выбросил паспорт и устроился на работу с проживанием на ферме в Тамбовской области. Там он ухаживал за огурцами. Спустя много лет мужчина поехал в Королев, где жила сестра, чтобы уже там показаться врачу. Мужчина не предполагал, что все это время за домом его сестры велось наблюдение. Он был задержан.

Отметим, что злоумышленника приговорили к девяти годам с отбыванием наказания в колонии строгого режима.