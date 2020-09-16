Балерину Большого театра расчленили и растворили в кислоте

В Москве продолжается расследование уголовного дела после жестокой расправы над балериной Большого театра Ольгой Деминой, которую убили в 2014 году, пишет «КП».

Под подозрение попал 37-летний Малхаз Джавоев, который недавно был осужден за мошенничество с квартирой поклонника балерины. Мужчина проведет за решеткой ближайшие 5,5 года.

По данным следствия, мужчина поставлял девушек на вечеринки и занимался эскорт-услугами, а Ольга зачастую танцевала на заказ на пышных вечеринках. Она раскрыла Джавоеву, что у нее появился поклонник с трехкомнатной квартирой в Москве.

Злоумышленник придумал, как использовать нового бойфренда. В материале говорится, что Демина добилась, чтобы жилье переписали на нее, а затем порвала отношения с поклонником. Джавоев обещал поделиться выручкой от продажи квартиры, однако Ольга долгое время ничего не получала, а потом исчезла.

Как установило следствие, в ночь на 20 августа 2014 года съемной квартире в столице Джавоев, предположительно, напал на Демину и совершил умышленное убийство.

Мать Деминой заявила, что в деле появились новые сведения: преступник убил ее, расчленил и растворил части в кислоте. По предварительным данным, Джавоев покупал серную кислоту на строительном рынке. Сейчас правоохранители пытаются найти останки балерины.