АвтоВАЗ рассказал, когда выйдет универсал Lada Vesta SW Sport

Представители АвтоВАЗа рассказали, когда выйдет спортивный универсал Lada Vesta SW Sport. Прогноз весьма пессимистичен.

– На данный момент производство Vesta SW Sport не планируется, – сообщили сотрудники отечественного автоконцерна.

По предварительным данным, решение о пуске в серию оспортивленного универсала примут после того, как посмотрят на величину спроса на спортивную Весту в кузове седан. Как сообщает Speedme, сборка Lada Vesta SW Sport перенесли на июнь. Причинами стали COVID-19 и дефицит запчастей.