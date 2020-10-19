Автоледи насмерть задавила пожилую соседку на парковке

Стали известны подробности жуткого ДТП в Бердске, где женщина на «Хонде» задавила 73-летнюю пенсионерку. Оказалось, что бабушка, погибшая на месте, была соседкой женщины, пишет КП.

Полицейским женщина рассказала, что «не хотела убивать тетю Галю». Она села за руль после того, как поругалась с сожителем. Она со своим гражданским мужем выпивала спиртное вечером накануне аварии.

В разгар ссоры муж сказал, чтобы женщина ночевала в машине. Та села в авто и хотела отъехать на парковку задним ходом. В итоге женщина стремительно поехала, перепутав тормоз с газом.

В это время впереди на тротуаре стояла бабушка. Машина въехала в нее и прижала к стене. От полученных травм она скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело.