Автокатастрофа в Чечне унесла 6 человеческих жизней

15 августа на территории Чечни столкнулись две легковушки. авария случилась на ФАД Р-217 «Кавказ».

Участниками автокатастрофы стали Лада Гранта и Chevrolet. Они не смогли разъехаться примерно в 18:00. В результате этого смертельные травмы получили и скончались шесть человек. Среди них были жители Северной Осетии, Краснодарского края и Ингушетии, рассказали в УГИБДД МВД по Чечне. Кроме того, в ДТП пострадал один человек.

Согласно предварительной версии, автокатастрофа случилась после того, как один из водителей совершил выезд на полосу, предназначенную для встречных машин. Причина выезда на встречку пока что не установлена, сообщает РИА Новости.