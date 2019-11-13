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Авария на М-5 «Урал»: насмерть разбился водитель иномарки

12 ноября на 1483-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» случилось смертельное ДТП. В аварии разбился насмерть водитель легковушки.

Сообщается, что 28-летний мужчина, проживающий в Иглинском районе Башкирии, направлялся из Уфы в сторону Челябинска, управляя хэтчбеком Chevrolet Lacetti. Около населенного пункта Русский Юрмаш водитель протаранил стоявший полуприцеп грузовика Iveco. В итоге хэтчбек был изуродован, водитель погиб на месте происшествия, а пассажир был травмирован.

По данным, полученным от шофера большегруза, он остановил свой автомобиль, потому что его напрягли посторонние шумы в работе мотора. Аварийные сигналы во время остановки были включены. По факту случившегося ведется проверка, сообщает ГТРК Башкортостан.

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