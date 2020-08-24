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ATLAS CONCORDE: итальянское качество с российской пропиской

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Продукция этой компании — воплощение элегантности и высокого качества, ее новинки вдохновляют дизайнеров всего мира. Российское предприятие — «дочка» итальянской фирмы Atlas Concorde, одного из лидеров мирового рынка керамической продукции. Начиная с 1993 г. продукция бренда производится в России. А в 2008 г. обладающее обширной дилерской сетью на территории РФ предприятие открыло свой завод, чтобы быть ближе к отечественному покупателю и чувствительнее к его запросам.

Сфера применения продукции

Продукция фирмы Атлас Конкорд применяется повсюду — в отделке домашних и офисных интерьеров, а также в обустройстве:

  • ресторанов;
  • кафе;
  • СПА-центров;
  • бассейнов;
  • отелей.

Также она используется в облицовке фасадов зданий (прежде всего вентилируемых), укладке дорожных покрытий на улицах и во дворах, при обустройстве полов и лестниц. Продукция компании нетребовательная в уходе и исключительно прочная, гармонично сочетается с любыми пейзажами — от шумных улиц большого города до уединенных островов, от романтических горных склонов до зеленых рощ и цветущих садов.

Атлас Конкорд keramogranit.ru
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Атлас-Конкорд производит как традиционную кафельную плитку разных цветов, так и имитирующий естественную фактуру камня окрашенный в массе керамогранит. Одна из его разновидностей — глазурованный, который защищен от воздействия влаги и применяется при облицовке ванных комнат и бассейнов, саун и СПА-центров, а также наружных поверхностей зданий, подверженных воздействию ветра, тумана, дождя и снега.

Дизайнерские идеи Атлас Конкорд гармонично вписываются в классические интерьеры и пространства, обустроенные в стиле хай-тек, востребованы владельцами элитных вилл и открытых для всех желающих общественных заведений. Продукция компании:

  • прочна;
  • устойчива к износу;
  • не боится перепадов температур и высокой влажности;
  • экологически чиста;
  • не требует специальных мер ухода.

Богатство дизайнерских решений

Атлас Конкорд keramogranit.ru

Керамическая плитка Атлас Конкорд отлично вписывается в любой интерьер — от элегантной классики до уютного кантри, от сверкающего стеклом и металлом хай-тека до романтики, приглашающей к спокойному отдыху и неторопливым размышлениям. Богатство расцветок и фактур позволяет воплотить самые смелые фантазии дизайнеров. Продукция из керамогранита на вид неотличима от благородного мрамора, теплого дерева, тканей с причудливыми узорами и сверкающей холодным блеском стали. Но, в сравнении с настоящими металлом, деревом и тканями, она не ржавеет, не темнеет, не выгорает на солнце и так же прочна, как настоящий гранит.

Новости и обратная связь с компанией

Одна из последних модных новинок Атлас Конкорд — это плитка с трехмерным эффектом, создающая фантастическую игру света и тени, превращающая самую обычную стену в архитектурный шедевр.

Все эти идеи представлены на официальном сайте компании. Здесь же можно найти массу актуальных и полезных советов — от того, как рассчитать необходимое для отделочных работ количество керамической плитки, до правил укладки и закономерностей ухода за ней. Предлагаем подписаться на новости, позволяющие узнать о:

  • последних событиях в жизни бренда;
  • выполненных при участии компании знаковых проектах;
  • открытии магазинов;
  • выставках;
  • других важных мероприятиях.

Также на сайте можно познакомиться с примерами интересных архитектурных и дизайнерских решений, в воплощении которых применялась продукция Атлас Конкорд, рассмотреть эти объекты во всех деталях.

Всего один щелчок компьютерной мышки, и вы узнаете о том, где расположена ближайшая к дому или офису торговая точка компании, как связаться с ее сотрудниками и оформить заказ. Вас проконсультируют относительно интересующей продукции, помогут определить количество и сделать оптимальный выбор, соотнести мечты с возможностями.

Все представленные вашему вниманию фото продукции компании Атлас Конкорд взяты здесь.

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