Арестован пассажир, который обматерил кондуктора за просьбу надеть маск

В Уфе арестовали местного жителя, принявшегося оскорблять кондуктора за просьбу надеть маску. Об этом пишет портал «Bash.News».

Ранее появилось видео с места событий, которое вызвало бурное обсуждение в Сети.

Инцидент произошел 19 октября в одном из автобусов. Один из пассажиров крайне агрессивно отреагировал на просьбу кондуктора надеть маску. Мужчина устроил истерику и жестоко оскорбил женщину.

«Ты конченая дура, изучай законы!» – кричал он.

Арестованный считает, что кондуктора он не оскорблял, и вообще женщина не имела права заставлять его надевать маску.