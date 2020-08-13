Анна Седокова показала на пляже роскошную грудь

Известная певица Анна Седокова сфотографировалась на пляже во время отдыха со своим возлюбленным Яннисом Тиммой. Она выложила кадр в Инстаграм. Снимок получился очень «горячим» и впечатлил поклонников.

Седокова позировала на фото лежа. Она положила голову на живот своего избранника, а сама расположилась на песке. Именно в такой позиции анна сделала селфи, на котором отлично видна ее роскошная грудь в купальнике. Кроме того, купальник подчеркнул загар влюбленных.

Фанаты Седоковой оставили множество восторженных комментариев под постом певицы. многие порадовались за союз Янниса и Анны.