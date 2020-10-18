Алкоголики избили полицейских на детской площадке в Москве

Под стражу взяли двух мужчины, которые распивали спиртное на детской площадке и напали на полицейских в Москве. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ. Появилось видео с места событий.

Инцидент произошел 15 октября на улице Минской. Стражи порядка прибыли туда из-за жалоб местных жителей на громких и нетрезвых товарищей.

На кадрах видно, как полицейские попытались успокоить дебоширов. Однако те набросились на правоохранителей с кулаками. В итоге силовикам пришлось произвести выстрелы в воздух. Одному из полицейских потребовалась медицинская помощь. Он обратился к врачам с ушибами и ссадинами.

Расследование уголовного дела продолжается.