AliExpress назвал самые популярные у россиян товары на самоизоляции

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Сотрудники интернет-магазина AliExpress перечислили самые популярные товары у жителей России, которые они приобретают, находясь на самоизоляции. Место №1 в рейтинге досталось средствам гигиены.

Как сообщает РЕН ТВ, на последних неделях марта реализация зубных щеток и пасты увеличилась на 311 и 250 процентов соответственно. Продажи жидкого мыла подросли на пятьдесят процентов. Спрос на шампуни увеличился на 51%.

На втором месте по востребованности у россиян стали свечи. Далее следуют продукты питания: чай, кофе, сладости. Также в рейтинг включены товары для животных и товары для детей.