Активист КПРФ с семьей разбились насмерть под Челябинском

5 января на территории Челябинской области произошло смертельное ДТП. Автокатастрофа унесла жизни почти всех членов семьи активиста КПРФ Андрея Мокеева. Выжить смог лишь старший сын мужчины.

По предварительным данным, авария с летальным исходом случилась на 1580-м федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал». Участниками ДТП стали седан Volkswagen Jetta и внедорожник Mitsubishi Pajero. В итоге смертельные повреждения получили 37-летний водитель «немца», член партии КПРФ Андрей Мокеев, его 32-летняя супруга, а также 11-летний сын. Женщина и ребенок скончались на месте происшествия. Политик умер в автомобиле скорой, сообщает Уральский меридиан.

После автокатастрофы в живых остался лишь 12-летний сын Мокеева. Теперь мальчик находится в реанимационном отделении больницы. По словам депутата Евгения Смирнова, у ребенка сломаны ладошка и ключица.

Фото: Уральский меридиан