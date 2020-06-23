Адвокат сообщил, когда могут закончить расследование дела Ефремова

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Расследование уголовного дела после аварии, виновником которой стал актер Михаил Ефремов, может закончиться уже спустя 3 недели.

Такую информацию СМИ предоставил адвокат артиста Эльман Пашаев. Разговаривая с информационным агентством ТАСС, Пашаев сообщил, что после окончания расследования дела материалы будут переданы сторонам для прочтения.

После этого документы отправят в прокуратуру. Юрист полагает, что в суд дело Ефремова может попасть уже в августе.