Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым объяснил их участие в ток-шоу

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Родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова в Москве, участвуют в ток-шоу для предания делу огласки. Об этом рассказал адвокат Александр Добровинский, пишет ТАСС.

Они надеются, что пристальное внимание к инциденту позволит добиться справедливого приговора для артиста. Выяснилось, что двоюродный брат Захарова 22 года назад погиб при схожих обстоятельствах. Виновник аварии ушел от ответственности, у погибшего остались жена и дочь.

«Эта история оставила страшный след в памяти семьи Захаровых-Венедиктовых. Они решили сделать все возможное, чтобы дело не было замято», — отметил Добровинский.