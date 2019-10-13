На главную Новости мира 7 пассажиров автобуса пострадали в ДТП на «Коле»
Новости мираПроисшествия

7 пассажиров автобуса пострадали в ДТП на «Коле»

Цементовоз и пассажирский микроавтобус столкнулись 12 октября в Ленинградской области. Авария случилась в Волховском районе.

На 119-м километре федеральной автомобильной дороги «Кола» примерно в 10:10 не разъехались следовавшие в попутном направлении цементовоз марки Shacman и автобус «Неман». В момент ДТП в салоне микроавтобуса находились 24 человека.

В результате ДТП травмированными оказались семь человек. В это число вошла маленькая девочка. Четырех пострадавших доставили в больницу. Еще троим медпомощь оказали на месте происшествия, сообщает Дорожный инспектор.

Фото и видео: Дорожный инспектор

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Под Брянском родители изнасиловали дочь и позвали друзей на «пир»

В Москве лихач устроил ДТП и сбежал – видео

Tele2 теперь и в Ярославле: завершён проект по «замыканию кольца» вокруг Москвы