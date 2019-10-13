7 пассажиров автобуса пострадали в ДТП на «Коле»

Цементовоз и пассажирский микроавтобус столкнулись 12 октября в Ленинградской области. Авария случилась в Волховском районе.

На 119-м километре федеральной автомобильной дороги «Кола» примерно в 10:10 не разъехались следовавшие в попутном направлении цементовоз марки Shacman и автобус «Неман». В момент ДТП в салоне микроавтобуса находились 24 человека.

В результате ДТП травмированными оказались семь человек. В это число вошла маленькая девочка. Четырех пострадавших доставили в больницу. Еще троим медпомощь оказали на месте происшествия, сообщает Дорожный инспектор.

Фото и видео: Дорожный инспектор