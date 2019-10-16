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24-летний парень погиб в ДТП на трассе Волгодонск-Морозовск

15 октября на автодороге Волгодонск-Морозовск случилось смертельное ДТП. Авария унесла жизнь 24-летнего молодого человека – жителя Волгодонска.

Известно, что погибший ехал на своем Mitsubishi с работы домой. Между станицами Маркинская (Цимлянский район) и Чертковская (Морозовский район) парень потерял контроль над машиной. Иномарка вылетела на полосу, предназначенную для встречных автомобилей, и протаранила грузовик КамАЗ.

В результате столкновения молодой водитель получил несовместимые с жизнь повреждения и скончался еще до прибытия медиков на место ЧП. 38-летний водитель травм не получил, сообщает Блокнот Волгодонск.

Фото: Блокнот Волгодонск

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