18-летняя жительница Нерехты осталась без сбережений при продаже квартиры

Аферисты отобрали у 18-летней девушки из Нерехты все сбережения. Так, молодая потерпевшая лишилась 195 тысяч рублей.

История началась на сайте бесплатных объявлений. Там жертва выставила на продажу однокомнатную квартиру. Объявление и номер телефона девушки нашли мошенники. Затем аферисты набрали пострадавшей и стали долго задавать разные вопросы. Сперва говорил мужчина, затем он отдал трубку женщине, якобы супруге. Последняя уточнила еще несколько моментов и заявила, что они хотят приобрести квартиру.

Затем была частая история с предоплатой. Продавец квартиры предоставила «покупателям» доступ к мобильному банку. Так они получили 195 тысяч рублей. По факту мошенничества уже заведено уголовное дело. Ведется расследование, сообщает Ко44.