1 августа Россия возобновляет авиасообщение с Великобританией, Турцией и Занзибаром

Премьер-министр России Михаил Мишустин сделал заявление, которое однозначно улучшит настроение любителям зарубежных путешествий.

Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение с рядом стран.

— Принято решение о возобновлении международного авиасообщения, при этом мы руководствуемся эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости, принципами взаимности, — сообщил министр.

Решение было озвучено во время заседания кабмина. Рейсы будут осуществляться из аэровокзалов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Россияне смогут попасть в Великобританию, Турцию и Занзибар, — сообщает ТАСС