1 августа Россия возобновляет авиасообщение с Великобританией, Турцией и Занзибаром

Премьер-министр России Михаил Мишустин сделал заявление, которое однозначно улучшит настроение любителям зарубежных путешествий.
Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение с рядом стран.
— Принято решение о возобновлении международного авиасообщения, при этом мы руководствуемся эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости, принципами взаимности, — сообщил министр.
Решение было озвучено во время заседания кабмина. Рейсы будут осуществляться из аэровокзалов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
Россияне смогут попасть в Великобританию, Турцию и Занзибар, — сообщает ТАСС
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