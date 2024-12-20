WhatsApp принудительно внесли в реестр организаторов распространения информации

WhatsApp теперь находится в реестре организаторов распространения информации (ОРИ) в сети Интернет. Мессенджер внесён туда принудительно, сообщает ТАСС, ссылаясь на Роспотребнадзор.

Подробности пока не сообщаются.

WhatsApp — популярное приложение для обмена сообщениями, которое позволяет пользователям отправлять текстовые сообщения, голосовые сообщения, изображения, видео, документы, а также совершать голосовые и видеозвонки через интернет. Оно было основано в 2009 году Ян Кумом и Брайаном Актоном.

С момента своего создания WhatsApp стал одним из самых широко используемых мессенджеров в мире, насчитывая более 2 миллиардов активных пользователей. Приложение доступно на платформах Android, iOS и веб-версии.