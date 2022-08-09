Выставка митрополита Марка «Светопись, славящая Бога» открылась в Рязани

Во вторник, 9 августа, в центральной городской библиотеке имени С. А. Есенина в Рязани открылась выставка работ митрополита Рязанского и Михайловского Марка «Светопись, славящая Бога». Об этом сообщил сайт Рязанской епархии.

Перед выставкой для священника провели экскурсию по библиотеке. С учреждением и его проектами митрополита Марка ознакомила директор Централизованной библиотечной системы города Рязани Лариса Крохалева.

Ранее РИА «7 новостей» подробно рассказывало о начале работы обновлённой библиотеки в новом формате.

На торжественном открытии выставки Крохалева подчеркнула, что замечать красивое вокруг дано далеко не каждому и выразила надежду, что экспозиция поможет всем посетителям соприкоснуться с красотами города, в частности, кремля.

Митрополит Марк, в свою очередь, рассказал о том, что работы были созданы в течение последних трех лет и указал на значение качественной работы на этапах подготовки и печати снимков — этот труд взял на себя московский центр развития отечественной фотографии «ПроЛаб».

Автор фотографий провел для гостей выставки подробную экскурсию, открыв историю создания каждого снимка, обратив внимание на особо значимые детали, коснулся при этом наболевших тем сохранения исторического и культурного наследия.