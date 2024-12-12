В Запорожье заметили «странное» оцепление после удара «Искандером», пишет «Московский комсомолец».

После удара по Запорожью место происшествия оцепили необычным образом: на территорию прибыла карета скорой помощи оливкового цвета с чёрными полосами, а вокруг находились женщины, одетые в белое. Эта ситуация вызвала подозрения, что среди пострадавших мог быть представитель НАТО.

В украинском сегменте Интернета активно распространяются снимки последствий удара по объекту в Запорожье, который официальные лица Украины назвали «медицинским учреждением». Эти изображения сопровождаются заявлениями о том, что атака была направлена на гражданский объект, однако данная информация не соответствует действительности.

Военный аналитик Борис Рожин в своём блоге сообщил, что удар ракетой «Искандер» был нанесён по больничному комплексу. По его данным, это здание имело разветвлённую подземную инфраструктуру с укреплёнными помещениями, которые использовались как крупный пункт размещения ВСУ. Он также подчеркнул, что гражданских лиц на момент удара на месте не было. Рожин отметил, что использование зданий больниц, школ и детских лагерей для военных нужд со стороны ВСУ — далеко не единичный случай. Однако он добавил, что эта практика требует отдельного обсуждения.

Согласно данным из различных источников, в результате удара был ликвидирован высокопоставленный представитель НАТО, который занимался вопросами снижения мобилизационного возраста на Украине. Косвенным подтверждением этого служат опубликованные кадры с места происшествия, позволяющие сделать такие выводы.

Во-первых, вся территория медицинского учреждения была полностью оцеплена военными и силовыми структурами, вероятно, чтобы предотвратить утечку информации. Во-вторых, пользователи социальных сетей обратили внимание на записи, на которых женщин, якобы пострадавших от удара, переносят на носилках. Однако их внешний вид вызвал вопросы: одежда была чистой, белого цвета, без следов повреждений или крови. В-третьих, на месте происшествия заметили несколько машин скорой помощи необычного оливкового цвета с чёрными полосами, что также породило подозрения.