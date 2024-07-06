Высокий уровень загрязнения воздуха в июне зафиксирован на двух постах в Рязани

Рязанский Гидрометцентр опубликовал информацию о работе в июне трёх стационарных постов наблюдения за за состоянием атмосферного воздуха, установленных в Рязани.

Мониторинговые исследования атмосферного воздуха на автоматизированных стационарных постах наблюдений производятся посредством станций контроля качества атмосферы «СКАТ» производства ОПТЭК.

Стационарные посты оборудованы газоанализаторами для определения следующих веществ: оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, аммиака, диоксида серы, сероводорода, озона, формальдегида, взвешенных частиц (пыли).

Отбор проб осуществляется автоматическими газоанализаторами для непрерывного определения концентраций вредных примесей. Одновременно с проведением отбора проб непрерывно измеряется скорость и направление ветра, температура воздуха, атмосферное давление. Продолжительность отбора проб на стационарных постах — постоянно (круглосуточно, 72 раза в сутки).

Месторасположение стационарных постов:

пост № 1: территория областной клинической больницы (г. Рязань, ул. Интернациональная);

пост № 2: территория клинической больницы № 11(ул. Новосёлов);

пост № 3: территория Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника (Кремль, 8).

В июне 2024 года на посту № 1 (ул. Интернациональная) отсутствуют данные всех газоанализаторов с 04-20 30.06.24. На посту № 2 (ул. Новоселов) с 19-00 06.06.24 по 11-00 07.06.24 отсутствуют данные всех газоанализаторов, кроме того, с 19-00 06.06.24 по 12-00 13.06.24 отсутствуют данные газоанализатора для определения сероводорода, а также с 14-40 11.06.24 по 01-00 12.06.24 и с 05-20 23.06.24 по 24-00 30.06.24 отсутствуют данные газоанализатора для определения диоксида серы.

На посту № 3 (Кремль) автоматические газоанализаторы Министерства природопользования работали круглосуточно, без пропусков сроков отбора (72 отбора в сутки).

На посту № 1 (ул. Интернациональная) регистрировалось 1 превышение ПДКмр сероводорода (в течение 20 минут). Стандартный индекс сероводорода составил 1,1, НП=0,05%.

На посту № 2 (ул. Новоселов) в июне регистрировались:

— 22 превышения ПДКмр оксида углерода (в течение 440 минут): 05.06.24 г. в период с 03-00 по 08-40 и в период с 21-40 по 22-00; 06.06.24 г. в период с 18-20 по 18-40. Стандартный индекс оксида углерода составил 1,5, НП=1,0%.

— 05.06.2024 г. среднесуточная концентрация оксида углерода составила 1,1 ПДКсс.

— 22 превышения ПДКмр сероводорода (в течение 440 минут): 02.06.24 г. в период с 22-00 по 23-40; 03.06.24 г. в период с 00-40 по 01-00; 13.06.24 г. в период с 17-00 по 18-00, с 21-00 по 21-20, с 23-20 по 24-00; 14.06.24 г. в 00-20; 18.06.24 г. в 05-00; 20.06.24 г. в период с 06-20 по 06-40; 30.06.24 г. в 03-40. Стандартный индекс сероводорода составил 4,6, НП=1,3%.

— кроме того, среднесуточная концентрация диоксида серы составила 02.06.2024 г. 1,2 ПДКсс, 03.06.2024 г. — 1,5 ПДКсс, 04.06.2024 г. — 1,5 ПДКсс.

На посту № 3 (Кремль) регистрировалось 1 превышение ПДКмр сероводорода (в течение 20 минут): 01.06.24 г. в 00-20. Стандартный индекс сероводорода составил 6,8, НП=0,05%.

В другие сроки превышений ПДК загрязняющих веществ не зафиксировано.

СИ = 1,1, НП = 0% указывает на низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения поста № 1 (ул. Интернациональная).

СИ = 4,6, НП = 1,3% указывает на высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения поста № 2 (ул. Новоселов).

СИ = 6,8, НП = 0% указывает на высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения поста № 3 (Кремль).