Высокая пожарная опасность в рязанских лесах сохраняется: как вести себя, чтобы не спровоцировать ЧП

По-настоящему летняя погода на территории нашего региона задержалась почти на весь сентябрь. Незначительное похолодание в начале 20 х чисел первого осеннего месяца не повлияло на теплый температурный тренд. Ласковое солнце и разноцветные краски окружающей природы манят рязанцев провести хотя бы несколько дней на ближайшей неделе за городом, в лесу, на байдарке или на берегу водоема.

Обратная сторона «бабьего лета»

Но у такого замечательного отдыха есть одно но. Региональное управление МЧС уже с начала сентября объявило о чрезвычайно высокой пожароопасности в лесах области. Рязгидромет также констатирует, что сегодняшняя ситуация соответствует пятому наивысшему классу опасности.

К счастью, крупных пожаров с начала сентября в регионе не наблюдалось. Но все факторы, способствующие возгоранию, присутствуют. Осадков в 100 километровой зоне вокруг Рязани не было с 13 августа. Уже больше трёх недель температура держится выше климатической нормы. Число ясных дней, как минимум, втрое превышает количество пасмурных. В таких условиях трава даже от маленькой искры может мгновенно вспыхнуть, и этот маленький пожар может менее, чем за час, превратиться в настоящее стихийное бедствие. О том, какие элементарные правила нужно соблюдать, чтобы не допустить опасного возгорания, находясь в лесу, напоминает редакция 7info.

Искрометные факты

Анализ разрушительных пожаров, прокатившихся по Рязанской области в 2010 и 2022 годах? показывает, что основной причиной масштабного горения лесов стали человеческие неосторожность, невнимательность, равнодушие и халатность.

Трава может загореться из-за непотушенного костра, сигареты или спички, пыжа, который тлеет после выстрела из охотничьего ружья, масляной тряпки или веток, на которые попала искра, в том числе из автомобильного глушителя. Даже стеклянная бутылка, преломляющая лучи, может спровоцировать огненную бурю.

Итак, даже если несмотря на официальный запрет, вы оказались в лесу, ни в коем случае не бросайте на землю спички, окурки или какие-нибудь тлеющие предметы. Для их сбора берите с собой переносную пепельницу или сумку из негорючего материала. Если очень захотелось развести кост е р, то устраивать его ни в коем случае нельзя в ветряную погоду около густых зарослей, молодняка хвойных деревьев, складов с древесиной и торфом. Любое пламя не стоит оставлять без присмотра. Перед уходом кострище нужно основательно залить водой и внимательно проверить, не осталось ли поблизости искр или следов тления.

В лесу нельзя оставлять тряпки и ветки, пропитанные бензином или масляной жидкостью, стеклянную посуду. Если пренебречь этим правилом, риск самовозгорания этих вещей в теплую сухую погоду весьма велик.

Ещ е одно табу для поведения в лесополосе — пал травы, который устраивают некоторые совершенно безответственные граждане.

Сам себе огнеборец

Если вы сами увидели пожар в лесу, то необходимо срочно сообщить об этом находящимся рядом людям и позвонить на горячую линию регионального управления МЧС: 8(4912)202490 или в службу спасения по номеру 112.

От сильного пожара специалисты советуют уходить перпендикулярно направлению огня. Если есть такая возможность, нужно войти в водоём и удаляться от огня по воде, накрывшись мокрой одеждой. Если вы заметили небольшое возгорание площадью 1-2 квадратных метра, то можете самостоятельно ликвидировать его, залив пламя водой, которую всегда нужно иметь при себе.

Помните, что на месте огненного буйства лес восстанавливается десятилетиями, и элементарные бдительность и осторожность могут спасти тысячи деревьев, а, возможно, и не одну человеческую жизнь.