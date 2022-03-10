Вышедший из тюрьмы отчим надругался над 15-летней падчерицей на Кубани

Возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя хутора Южный, обвиняемого в совершении преступления против половой неприкосновенности 15-летней дочери супруги, пишет КП.

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По предварительной версии, отчим надругался над ребенком, когда его супруга ненадолго уехала из дома. Оставшись наедине, злоумышленник воспользовался моментом и напал на падчерицу.

После случившегося испуганная девочка боялась разговаривать с мамой. Потерпевшая рассказала о пережитом ее подруге, которая написала заявление в полицию.

Выяснилось, что особо опасный рецидивист, не так давно вышел из тюрьмы. Судим мужчина был четыре раза: за кражи, неправомерное завладение автомобилем, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и угрозу убийством.