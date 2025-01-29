Выпуск газеты «Правды» от 10 мая 1945 года нашли в Касимовском округе

В музей воинской славы Касимовского округа 28 января передали выпуск газеты «Правды» от 10 мая 1945 года. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Газету нашла у себя дома Екатерина Наумова из села Гиблицы Касимовского округа, когда разбирала вещи. Женщина приняла решение передать старинный экземпляр в музей воинской славы.

Выпуск газеты «Правда» от 10 мая 1945 года посвящен Дню победы над фашистской Германией. На первой полосе – портрет и обращение Иосифа Сталина к народу. Вторая полоса – Указ об учреждении медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», приказы Верховного Главнокомандующего о награждении солдат, отличившихся при освобождении Праги. Третья страница посвящена выдающимся маршалам Советского Союза и адмиралам флота. В газете опубликована статья «День великого торжества» и стихи советских поэтов Алексея Суркова, Степана Щипачёва, Демьяна Бедного.

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Как отметил организатор музея, участник гуманитарного конвоя «Касимов – фронту!» Евгений Сикирицкий, этот номер газеты станет одним из экспонатов новой экспозиции, которую готовят ко Дню Победы.