Пятница, 16 августа, 2024

Выплаты на детей к 1 сентября: положены ли они в 2024 году и где их можно получить?

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от wirestock на Freepik

Подготовка к новому учебному году — процесс финансово затратный для родителей. Согласно исследованиям Росстата, чтобы собрать в школу девочку, в среднем потребуется 13300 рублей, мальчика — 14200 рублей. Согласитесь, сумма внушительная.

Большое подспорье в подготовке ребёнка к школе родителям могут оказать выплаты от государства. Предусмотрены ли они в 2024 году? Кто может получить льготы от государства?

Единовременная выплата в 2024 году к 1 сентября: будет ли?

Единовременную выплату накануне й сентября государство назначало в 2021 году. Тогда она составляла 10 тысяч рублей. Получить её могли россияне на каждого ребёнка  от 6 до 17 лет. Выплату назначали независимо от материального положения. Такая выплата была установленна единожды, таким образом государство подднржало граждан в период пандемии коронавируса.

В 2024 году единовременно выплата на школьников установлена не была. Вместе с тем существует несколько механизмов, которые помогут родителям получить деньги на сборы ребёнка в школу.

Депутаты направили в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается ввести ежегодную выплату в размере прожиточного минимума родителям несовершеннолетних.

Получить выплату смогут один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) обучающегося ребёнка, а также обучающиеся по основным общеобразовательным программам инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет либо их родители (законные представители).

Предлагаемое условие для получения выплаты — ребёнок должен иметь гражданство РФ. Ежегодную выплату предлагают осуществлять в месяце, следующим за тем, в котором подано заявление. Выплачивать её хотят с августа по декабрь.

Остаток маткапитала — на покупки к школе 

8 августа этого года президент России Владимир Путин подписал закон о выплате неистраченной суммы материнского капитала. Благодаря этому мехнизму те родители, которые не полностью израсходовали средства маткапитала, могут получить их на руки в качестве единовременной выплаты. Направить средства можно на сборы ребёнка в школу. 

Важно учесть, что оставшаяся сумма не должна быть больше 10 тыс. рублей. Для получения остатка сертификата родителям не нужно собирать пакет документов. О праве на выплату россиян уведомит Социальный фонд России (СФР). 

Региональный выплаты к 1 сентября 

Единовременные выплаты на школьников к 1 сентября установлены на региональном уровне. 

Большинство выплат и льгот к началу школьного года предусмотрены в этом году для:

— малоимущих и нуждающихся;

— многодетных;

— детей участников СВО;

— школьников из новых регионов

— родителей с инвалидностью, воспитывающих детей школьного возраста;

— родителей, воспитывающих ребёнка-инвалида;

— родителей, воспитывающих ребенка без помощи партнера.

В каждом субъекте РФ власти самостоятельно определяют требования к семьям, рассчитывающим на возмещение затрат на покупку школьных вещей, а также сумму пособия. За подробной информацией стоит обратиться в местные социальные структуры.

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