Выплаты мобилизованным в Рязанской области могут составить 50 тысяч рублей

В Рязанской области выплаты мобилизованным могут составить 50 тысяч рублей. Соответствующий проект закона был опубликован на сайте регионального правительства.

Кроме единовременной выплаты в качестве меры поддержки мобилизованным планируется предоставить путёвки в реабилитационный центр «Сосновый бор», оказывать бесплатную юридическую помощь им и членам семей. Также семьи собираются наделить правом на внеочередное предоставление социальных услуг.

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