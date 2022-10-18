Вторник, 18 октября, 2022
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Выплаты мобилизованным в Рязанской области могут составить 50 тысяч рублей

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Фото: правительство Рязанской области

В Рязанской области выплаты мобилизованным могут составить 50 тысяч рублей. Соответствующий проект закона был опубликован на сайте регионального правительства.

Кроме единовременной выплаты в качестве меры поддержки мобилизованным планируется предоставить путёвки в реабилитационный центр «Сосновый бор», оказывать бесплатную юридическую помощь им и членам семей. Также семьи собираются наделить правом на внеочередное предоставление социальных услуг.

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