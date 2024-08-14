Выбираем лучших: в Рязани проходит турнир среди офисов

Соревнования проводятся на новой площадке «Фабрики офисных процессов», которая появилась благодаря поддержке нацпроекта «Производительность труда».

Среди задач турнира «Фабрики офисных процессов», который проводит Региональный центр компетенции Агентства развития бизнеса Рязанской области, ― обмен передовым опытом среди участников, вовлечение команд в культуру непрерывных улучшений и совершенствование знаний в области бережливого производства.

14 августа пробовала свои силы в турнире команда сотрудников ГК «Фибратек». За 3 офисных раунда команде необходимо было улучшить такие показатели офисных процессов, как прибыль, затраты на один договор, время протекания процесса на один договор, количество заключенных договоров.

Результаты и имена победителей объявим уже в конце сентября.