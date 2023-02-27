Понедельник, 27 февраля, 2023
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Второй день Великого Поста 28 февраля: что есть, как молиться, что нельзя делать

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28 февраля 2023 года – второй день Великого Поста, особого периода для каждого православного христианина. Что нельзя и что можно делать в этот день, как молиться и что есть, рассказывает 7info.

В первые пять дней Великого Поста соблюдают «сухоядение». В пищу разрешается употреблять только постную и холодную пищу без масла. Жидкости должны быть не подогретыми. Во второй день Великого Поста разрешается употребление кваса.

В постные дни нельзя есть мясо, потому что оно мешает прояснять ум, настраиваться на молитву. По некоторым версиям, в период поста питаются только тем, что было доступно Адаму и Еве в раю.

Первые четыре дня поста в храмах читают Великий канон преподобного Андрея Критского. Он особым образом настраивает верующих на покаяние и очищение.

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