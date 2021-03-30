Второе высшее образование в творческих вузах могут сделать бесплатным

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила 29 марта проект федерального закона о втором высшем образовании для ряда творческих профессий на бюджетной основе.

С инициативой выступило Минкультуры России, предложив внести изменения в статьи 5 и 83 Федерального закона «Об образовании в Российской федерации».

Если проект получит поддержку парламентариев Госдумы, россиянам представится возможность получить второе высшее образование по некоторым творческим специальностям бесплатно. Предполагается, что сделать это смогут режиссеры театра, кино и телевидения, дирижеры, композиторы, литературные работники, а также переводчики художественной литературы.

Стоит отметить, что плата за учебу по творческим направлениям довольно высокая. Благодаря законопроекту люди, которые открыли в себе таланты и приняли решение освоить творческое направление, смогут поступить на бюджетное место, — отметил член правительственной комиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

По его словам, перечень образовательных программ в области искусства, на которые будет распространяться данная норма, позже утвердит кабинет министров.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Дорогу немолодым: второе высшее в творческих вузах станет бесплатным