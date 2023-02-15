ВТБ за свой счет застраховал 100 тысяч российских детей на случай онкологии и болезней сердца

Ежегодно в России свыше 6,5 тыс. детей нуждаются в лечении из-за выявленных онкологических заболеваний и порока сердца. ВТБ с 2021 года реализует программу бесплатного страхования на случай онкологии для детей клиентов, получающих детские госвыплаты на карту банка. За это время банк застраховал от критических заболеваний около 100 тыс. ребят.

Каждый год в России онкологические заболевания диагностируются у 4,5 тысяч детей. Кроме того, все больше несовершеннолетних страдают от врожденных и приобретенных пороков сердца: ежегодно они обнаруживаются у более чем 1800 ребят.

«Россияне редко оформляют страхование от критических заболеваний, однако в зоне риска находится каждый. Если заболевание будет диагностировано, страховой полис позволит быстро организовать и полностью оплатить лечение – своевременное оказание качественной помощи становится решающим фактором на пути к выздоровлению. Мы понимаем важность такого подхода и заботы о близких, особенно когда вопрос касается детей. Поэтому уже почти два года за свой счет оформляем страхование от критических заболеваний для детей, чьи родители получают на карту банка детские выплаты. Сегодня мы застраховали уже около 100 тыс. ребят, которые могут рассчитывать на качественную медицинскую помощь в случае заболевания. И в Международный День детей, больных раком, мы еще раз призываем всех внимательно отнестись к здоровью своих близких», – комментирует Дмитрий Пугашкин, начальник управления «Страхование» ВТБ (ПАО).

Банк за свой счет оформляет страховку на случай критических заболевания для детей, родители которых начали получать детские пособия на карту или оформили льготную ипотеку от банка для многодетных семей со ставкой 3% годовых. Помощь клиентам банк оказывает в рамках стратегической инициативы «Семейный капитал», направленной на адресную поддержку населения.

Кроме того, в прошлом году банк предложил клиентам специальную семейную страховку на случай критических заболеваний для родителей и всех их детей. Она покрывает расходы на лечение онкологии, нейро- и кардиохирургическое вмешательство, а также трансплантацию костного мозга. Страховку можно оформить через приложение без медицинского осмотра, при этом впервые на рынке в программу страхования абсолютно бесплатно включаются все несовершеннолетние дети. Максимальный размер страховых выплат на одного застрахованного составляет от 8 до 25 млн рублей в зависимости от выбранной программы на лечение и 100 млн рублей – на трансплантацию костного мозга.

«В среднем по России ежегодно выявляются новообразования у 550 тыс. – 600 тыс. человек. Страховой полис, который полностью покрывает расходы на лечение и реабилитацию при возникновении онкологии, позволит с большей уверенностью смотреть в будущее. Тем более что медицинская помощь в рамках страховой программы оказывается не только в государственных и частных клиниках России, но и при необходимости за рубежом – в Испании, Израиле, Турции и Южной Корее», – добавляет Дмитрий Пугашкин.