ВТБ в Рязани на 20% увеличил выдачи автокредитов

За восемь месяцев текущего года выдачи автокредитов на российском рынке составили почти 720 млрд рублей, что почти на 60% превышает прошлогоднее значение за аналогичный период. По прогнозам аналитиков ВТБ, несмотря на наметившееся снижение продаж, рынок продемонстрирует положительную динамику в целом по итогам года.
Клиенты ВТБ в Рязанской области за восемь месяцев года оформили 563 кредита на 564 млн рублей, что на 20% выше результата аналогичного периода прошлого года. В целом по стране клиенты ВТБ за январь–август заключили более 57 тысяч сделок на 62,5 млрд рублей. Это более чем на 40% превышает результат 2020 года. Чаще всего клиенты приобретают автомобили марок LADA (26% общего объёма продаж), HYUNDAI и KIA (по 11%).
Регионами-лидерами по объёму выданных автокредитов стали Москва и область (19,8 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленобласть (6,6 млрд рублей), а также Краснодарский край (2,9 млрд рублей). По итогам сентября, по прогнозам ВТБ, объем выдач автокредитов клиентам банка составит более 9 млрд рублей.
По оценке ВТБ Капитал, в августе 2021 года продажи легковых автомобилей и лёгких коммерческих транспортных средств в России снизились по отношению к прошлому августу на 17%. Это стало следствием глобального дефицита микроэлектроники, который ограничивает предложение и на отечественном автомобильном рынке.
В ВТБ кредит на покупку автомобиля можно оформить по ставке 5,5% с суммой кредита до 7 млн рублей. Рефинансирование автокредитов доступно по ставке от 2% годовых, с возможностью отсрочки ежемесячных платежей на 3 месяца при подключении опции «Отложенный платёж» (в случае попадания в сложную финансовую ситуацию).