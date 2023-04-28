ВТБ сообщает о рекордных результатах 1 квартала 2023 годаВТБ сообщает о рекордных результатах 1 квартала 2023 года

ВТБ сообщает о рекордных результатах 1 квартала 2023 года по итогам первого квартала 2023 года группа ВТБ демонстрирует восстановление рентабельности бизнеса, заработав по итогам первых трех месяцев 2023 года 146,7 млрд рублей, что соответствует возврату на капитал 35,3%.

Дмитрий Пьянов, Заместитель Президента-Председателя Правления, Финансовый директор банка ВТБ, отметил:

«В первом квартале группа ВТБ получила рекордную чистую прибыль, продолжила наращивать кредитный и депозитный портфель и клиентскую базу, а также укрепила капитал, реализовав дополнительную эмиссию обыкновенных акций. Эти результаты были достигнуты благодаря уверенной динамике основных банковских доходов на фоне нормализации стоимости риска и эффективному управлению расходами в сочетании с дополнительными положительными факторами. Сильные квартальные результаты подчеркивают надёжность и устойчивость нашей бизнес-модели и полностью подтверждают наш прогноз по рекордно высокой чистой прибыли в текущем году».

Финансовые результаты Группы ВТБ по МСФО

По итогам первого квартала 2023 года активы группы ВТБ увеличились на 5,0% и достигли 25,6 трлн рублей. Кредиты физическим лицам увеличились на 4,2% до 5,8 трлн рублей на фоне роста ипотечного портфеля и потребительского кредитования. Объем кредитов юридическим лицам увеличился за первый квартал на 2,9% до 12,1 трлн рублей.

В первом квартале 2023 года совокупные средства клиентов Группы выросли на 7,6% до 20,0 трлн рублей, с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 6,4%.

Драйвером роста портфелей привлечения остались рублевые депозиты. Объем вкладов в рублях рос опережающими темпами. Для фиксации выгодных ставок на них размещаются как новые средства клиентов, так и деньги с закрывающихся валютных вкладов. Как следствие, объем депозитов в классических валютах уменьшается.

Финансовые результаты банка ВТБ по РСБУ

По итогам первого квартала 2023 года банк ВТБ заработал 99,9 млрд рублей чистой прибыли, при этом чистые процентные доходы составили 126,9 млрд рублей, чистые комиссионные доходы — 30,4 млрд рублей.

Совокупные активы Банка по состоянию на 1 апреля 2023 года составили 21,5 трлн рублей, увеличившись на 4,0% по итогам первого квартала.

Совокупный кредитный портфель Банка составил 14,8 трлн рублей, увеличившись за первый квартал 2023 года на 5,2%. При этом корпоративный кредитный портфель Банка показал опережающий рост: 5,6% против 0,5% по кредитам населению. Средства клиентов по состоянию на 1 апреля 2023 года составили 19,1 трлн рублей, увеличившись по итогам первого квартала 2023 года на 3,3%. Средства клиентов — юридических лиц составили 12,7 трлн рублей, увеличились по итогам отчетного периода на 4,0%. Средства клиентов — физических лиц составили 6,3 трлн рублей, увеличившись на 2,0%. ВТБ соблюдает все регулятивные нормативы достаточности капитала, установленные Банком России как на уровне банковской группы, так и на уровне Банка ВТБ.