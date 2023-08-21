ВТБ начал выдавать ипотеку с 18 лет

Клиенты ВТБ теперь могут получить средства на покупку недвижимости уже с наступлением совершеннолетия. Ранее минимальный возраст для получения ипотеки составлял 21 год. Одновременно банк смягчил требования к общему трудовому стажу — чтобы стать заемщиком, теперь достаточно проработать всего три месяца вместо полугода.

«ВТБ последовательно выступает с инициативами по поддержке молодежи и совершенствует собственные продукты для таких клиентов. Ранее банк предложил сделать ипотеку более доступной для молодых россиян, запустив софинансируемые государством вклады для первого взноса по кредиту, а на время стройки нового жилья — помогать им субсидией на аренду. В рамках продуктовой линейки ВТБ молодежи уже доступны такие финансовые инструменты, как карты — дебетовые и кредитные, потребительские кредиты, а с сегодняшнего дня мы снижаем минимальный возраст для получения ипотеки до 18 лет. По нашим данным, такие клиенты готовы к началу самостоятельной жизни и уже имеют накопления, что демонстрирует их финансовую дисциплину. В июле средняя сумма депозита вкладчиков ВТБ в возрасте 18-21 года составила 388 тысяч рублей. При дополнительной поддержке родителей они вполне могут оформить свой первый жилищный кредит», — прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

По итогам семи месяцев 2023 года ВТБ в целом по России оформил 135 тысяч жилищных кредитов на 675 млрд рублей, что на треть выше результата за январь–июль 2022 года.